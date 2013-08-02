5 инструментов Adobe Audition, которые помогут убрать шумы с вашего звука

Как только вы разобрались как снимать красивую картинку, вы сразу же обратили внимание на звук. Ни одна из программ монтажа не обладает достаточно мощными инструментами для работы со звуком. Поэтому давайте разберем как убрать шумы, щелчки, треск, гул с помощью Adobe Audition.

УДАЛЕНИЕ ШУМА

Adobe Audition имеет мощный инструмент удаления шума, который доступен в окне Waveform. Если вы открыли сессию Multitrack, дважды кликните на нужный трек, и вы перейдете в окно Waveform.

Выделите курсором несколько секунд фонового шума. Чем больший кусок вы выделите, тем лучшим будет результат. Убедитесь, что в выделенном куске нет голосов или каких-то других шумов.

Нажмите Effects > Noise Reduction (process). В появившемся окне кликните “Capture Noise Print” и затем “Select Entire File”.

Поставьте галочку “Noise Only”, чтобы прослушать шум, который будет удален. Уберите галочку.

Нажмите зеленую кнопку вкл./выкл. в нижнем левом углу окна. Это поможет вам сравнить результат, подстраивая бегунки «Noise Reduction» и «Reduce by».

Если вам больше нравятся клавиатурные сокращения, используйте Shift +P, чтобы сохранить отпечаток шума и CNTRL+Shift + P, чтобы открыть эффект “Noise Reduction”. Я советую создавать клавиатурные сокращения для эффектов, которыми вы часто пользуетесь (вы можете сделать это в меню Edit >Keyboard Shortcuts).

ADAPTIVE NOISE REDUCTION

Adaptive Noise Reduction автоматически изучает шум, который записан перед началом диалога. Поэтому полезно будет постоянно записывать 4-5 секунд аудио перед тем как актеры начинают говорить.

В Adobe Audition вы также можете комбинировать Adaptive Noise Reduction с другими эффектами в Effects Rack (это невозможно сделать со стандартным инструментом подавления шумов Noise Reduction). Также этот инструмент является частью нескольких прессетов, на подобии “Clean up and Level Voice-Over”, которые помогут новичкам.

УДАЛЕНИЕ ГУЛА В AUDITION

Этот эффект Adobe Audition становится очень полезным, если вы много снимаете на локациях. Когда невозможно контролировать шумы окружения во время съемки, убрать шумы приходится на пост продакшне.

Таким образом вы сможете удалить гул от света, линий электропередач, электроники. В моем случае, мне пришлось избавляться от гула, который издает Xbox 360.

Идите в Effects > Noise Reduction/Restoration > Dehummer. Выберите прессет, который соответствует вашей стране. В США и Японии электроника работает с частотой 60Гц, во всем остальном мире — 50 Гц.

AUTO HEAL И SPOT HEALING

Вы можете использовать Auto Heal и кисть Spot Healing, чтобы удалить щелчки, треск и другие короткие шумы.

Зумируйте, нажав кнопку «плюс», и выделите щелчок. Нажмите правую кнопку мыши и выберите “Auto Heal” (Ctrl+U).

Также вы можете сделать выделение с помощью кисти Spot Healing (B) в окне “Spectral Frequency”.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ

Чтобы получить доступ к панели Diagnostic в Audition, вам нужно выбрать Window > Diagnostics в верхнем меню. Мощная диагностическая панель представляет инструменты для исправления треска, щелчков и обрезанного звука.

Declipper очень удобен для восстановления обрезанного звука (звук, который при записи запирал, и в следствии чего был обрезан). Выберите эффект DeClipper в панели Diagnostic. Нажмите Scan и все места с обрезанным звуком будут показаны в списке. Выделите найденную проблему, чтобы перейти к ней в окне Waveform.

Вы можете исправить каждую такую проблему в отдельности или разом все, нажав Repair All.

Памятка: В зависимости от вашего аудио, обрезанный звук может оставаться таковым и после процедуры. Это происходит из-за того, что Adobe Audition работает в 32 бит. Вы просто не видите восстановленного звука. Уменьшите амплитуду звуковых волн или используйте эффект Normalize, чтобы увидеть восстановленное аудио.

Подобным образом работает и DeClicker, очищая звук от щелчков и треска. Если он не решил вашу проблему, используйте ручной способ, описанный выше как Auto Heal и Spot Healing.

До:

После:

Используйте Adobe Audition, чтобы сделать ваш звук лучше. Мы уже говорили о том, насколько лучше становится звук, если его компрессировать в этой программе. Теперь вы знаете еще и как убрать шумы.

Чтобы посторонние шумы не доставляли столько проблем, я всегда стараюсь держаться подальше от кондиционеров, вентиляторов, компьютеров и дорог с автомобильным движением. Когда этого избежать не удается, располагаю микрофон максимально близко к актерам и чищу звук на монтаже. А как с посторонними шумами боретесь вы?

http://www.premiumbeat.com/blog/audio-tools-adobe-audition/